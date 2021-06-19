Водитель скутера госпитализирован после столкновения с легковушкой

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Авария произошла накануне в Рыбнице.

26-летняя женщина за рулём Mercedes двигалась со стороны центральной площади. На светофоре автоледи пропускала транспорт. Однако, поворачивая налево, не заметила, что за встречным автомобилем следовал мопед. Произошло столкновение, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

58-летний водитель скутера Sonik был доставлен в приёмное отделение рыбницкой больницы. Его сейчас обследуют врачи.

Предварительно оба участника ДТП были трезвы. Проводится разбирательство.

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