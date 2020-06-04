Водитель скрылся с места ДТП, оставив машину в кювете

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В Рыбнице автоинспекторы обнаружили автомобиль Renault в кювете. Водителя на месте не было.

Как выяснилось, сначала автомобиль наехал на бордюр и пробил колесо. Затем машина вылетела с проезжей части и перевернулась на крышу.

Владельцем автомобиля оказалась жительница Рыбницы, пишет novostipmr.com. Как машина попала в аварию, она пока не пояснила.

По факту аварии проводится разбирательство. За оставление места ДТП нарушительнице грозит штраф, лишение права управления транспортными средствами сроком до 2 лет либо административный арест до 15 суток.

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