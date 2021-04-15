Водитель “под кайфом” попался инспекторам

Водитель “под кайфом” попался инспекторам

Правоохранители остановили 43-летнего мужчину, управлявшего автомобилем Volkswagen. Водитель отвечал на вопросы невнятно, его зрачки не реагировали на свет.

Мужчину отстранили от управления. Экспертиза подтвердила наличие в организме нарушителя наркотика метадон.

Выяснилось, что за руль в состоянии опьянения он садился не в первый раз. В мае прошлого года, пишет mvdpmr.org, он уже был привлечён к административной ответственности.

На этот раз рыбничанину грозит уголовная ответственность за повторное вождение в состоянии опьянения.

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