Водитель сбил пешехода: мужчина шёл по проезжей части

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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром в Григориополе.

Водитель автомобиля Toyota совершил наезд на пешехода. 61-летний мужчина шёл по середине проезжей части, пишет пресс-служба МВД ПМР.

На место ДТП прибыли автоинспекторы и “скорая”: травм у пешехода не обнаружено. Выяснилось, мужчина состоит на учёте у психиатра.

У автомобиля незначительные механические повреждения. По факту случившегося ведётся разбирательство.

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