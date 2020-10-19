Водитель сбил пешехода: мужчина шёл по проезжей части

Водитель сбил пешехода: мужчина шёл по проезжей части

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром в Григориополе.

Водитель автомобиля Toyota совершил наезд на пешехода. 61-летний мужчина шёл по середине проезжей части, пишет пресс-служба МВД ПМР.

На место ДТП прибыли автоинспекторы и “скорая”: травм у пешехода не обнаружено. Выяснилось, мужчина состоит на учёте у психиатра.

У автомобиля незначительные механические повреждения. По факту случившегося ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md