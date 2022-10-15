Водитель сбил лошадь на трассе в Унгенах

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Авария произошла на днях на участке трассы Унгены–Кишинёв. Водитель Volkswagen Touran врезался в лошадь.

По информации полиции, инцидент произошёл вечером. Вероятно, видимость на дороге была плохой.

К несчастью, в результате сильного удара животное погибло, пишет news.ungheni.org. Совершивший наезд водитель не пострадал.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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