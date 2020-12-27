Водитель сбил коляску с ребёнком и скрылся с места ДТП

Водитель сбил коляску с ребёнком и скрылся с места ДТП

Авария произошла в Бендерах. Женщина с коляской, в которой находился годовалый ребёнок, переходила дорогу по пешеходному переходу. Когда она была практически на середине проезжей части, неожиданно выехал автомобиль.

По словам очевидцев, машина зацепила коляску, не останавливаясь проехала 25-30 метров, затем коляска перевернулась. Автомобиль, предположительно, тёмного цвета, модели Smart, скрылся с места ДТП, пишет mvdpmr.org. 

Медики диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. Водителя ищут. Всех, кто располагает информацией по этому поводу либо стал очевидцем происшествия, просят звонить по телефонам: 0(552) 2-76-63, (552) 2-85-12 или 102.

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