Водитель сбил 16-летнюю девушку и уехал с места ДТП

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Инцидент случился в селе Тея. Пострадавшая с ушибом головного мозга была госпитализирована.

Автоинспекторы обнаружили водителя по адресу проживания. Там же, во дворе дома, находился автомобиль.

Совершивший ДТП сельчанин объяснил: за рулём стало плохо, начало шуметь в голове, в глазах потемнело. В машине на заднем сиденье лежала бутылка самогонки. Водитель выпил 100 граммов и поехал дальше.

По словам мужчины, пешеход появился на дороге неожиданно. Не успев среагировать, водитель сбил девушку. После удара он увидел, что она поднялась и пошла дальше. Виновник аварии поехал домой, пишет mvdpmr.org.

Мужчине грозит админответственность за целый ряд нарушений ПДД.

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