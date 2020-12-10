Водитель, сбежавший с места жуткого ДТП в Сынжерей, объявлен в розыск

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Полиция ищет мужчину, который покинул место аварии, оставив в машине мёртвого пассажира.

Трагедия произошла 8 декабря. 26-летний водитель Opel Zafira врезался в столб, а затем перевернулся. В машине находилась 35-летняя женщина, которая скончалась в результате полученных травм. Автовладелец сбежал с места аварии.

Органы правопорядка просят помощи у граждан в поиске подозреваемого. Мужчина объявлен в национальный розыск, возбуждены два уголовных дела.

Граждан, узнавших человека на фото, просят позвонить по следующим номерам: 0 (261) 2-29-80, 069 455 235, 069 041 286. Конфиденциальность гарантируется.

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