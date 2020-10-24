Водитель с просроченными документами на авто попался пограничникам

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В Атаках остановили нелегально ввезённый в РМ автомобиль.

За рулём Opel Vectra с литовскими номерами находился 28-летний житель Окницкого района. Как выяснилось, все сопроводительные документы на машину были просрочены. Также был превышен срок пребывания авто на территории Молдовы.

Водитель сообщил, что купил машину у жителя Рышкан, а документы “оформил” за 300 долларов. Транспортное средство было конфисковано до выяснения всех обстоятельств.

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