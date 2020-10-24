Водитель с просроченными документами на авто попался пограничникам

Водитель с просроченными документами на авто попался пограничникам

В Атаках остановили нелегально ввезённый в РМ автомобиль. 

За рулём Opel Vectra с литовскими номерами находился 28-летний житель Окницкого района. Как выяснилось, все сопроводительные документы на машину были просрочены. Также был превышен срок пребывания авто на территории Молдовы.

Водитель сообщил, что купил машину у жителя Рышкан, а документы “оформил” за 300 долларов. Транспортное средство было конфисковано до выяснения всех обстоятельств.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md