Водитель рейсового автобуса пытался незаконно пронести через границу более 84 тысяч фунтов стерлингов

Водитель рейсового автобуса пытался незаконно пронести через границу более 84 тысяч фунтов стерлингов

Контрабанду денежных средств пресекли накануне на КПП “Леушень”.

По данным Таможенной службы, деньги были обнаружены в рюкзаке одного из водителей автобуса рейса “Великобритания – Молдова”. Мужчина, 47-летний житель Кишинёва, пытался пересечь таможенный пункт пешком, надеясь, что таким образом ему удастся избежать контроля. Однако его остановили и попросили показать, что в рюкзаке. В итоге таможенники нашли 84 100 фунтов стерлингов.

Нарушителя задокументировали. Ему грозит уголовное наказание.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md