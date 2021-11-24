Водитель рейсового автобуса пытался незаконно пронести через границу более 84 тысяч фунтов стерлингов

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Контрабанду денежных средств пресекли накануне на КПП “Леушень”.

По данным Таможенной службы, деньги были обнаружены в рюкзаке одного из водителей автобуса рейса “Великобритания – Молдова”. Мужчина, 47-летний житель Кишинёва, пытался пересечь таможенный пункт пешком, надеясь, что таким образом ему удастся избежать контроля. Однако его остановили и попросили показать, что в рюкзаке. В итоге таможенники нашли 84 100 фунтов стерлингов.

Нарушителя задокументировали. Ему грозит уголовное наказание.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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