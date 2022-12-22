Водитель пытался провезти контрабанду под сиденьем автомобиля

Водитель пытался провезти контрабанду под сиденьем автомобиля

29-летний гражданин пытался ввезти в страну большую партию стоматологических изделий. 

Случай зарегистрировали на КПП “Леушены”. Водитель “Honda” возвращался из Румынии. Мужчина сообщил, что ему нечего декларировать, однако в ходе таможенного контроля под сиденьем была обнаружена партия изделий, используемых в стоматологии.

Контрабанда подлежит конфискации, нарушителю придётся выплатить штраф, пишет realitatea.md.

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