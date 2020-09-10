Водитель пытался нелегально провезти через границу сигареты и алкоголь

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Сотрудники Пограничной полиции и Таможенной службы пресекли попытку незаконного провоза через границу 140 электронных сигарет и 11 ящиков спиртного. Инцидент задокументировали вчера в пункте пропуска “Джурджулешты-Галац”.

На выезде из страны был остановлен микроавтобус Mercedes Sprinter. В результате осмотра транспортного средства под сиденьем обнаружили несколько упаковок электронных сигарет и ящиков с водкой. Водитель не смог предъявить документы на товар.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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