Водитель “подшофе” врезался в забор и сбежал с места ДТП

0

ДТП по вине нетрезвого водителя произошло 13 июня в селе Малаешты Григориопольского района. Автоинспекторы обнаружили автомобиль Mitsubishi Galant, который врезался в забор жилого дома.

Правоохранители установили личность водителя. Им оказался 34-летний местный житель. От мужчины исходил сильный запах алкоголя. Автоинспекторам он пояснил: вечером выпил с соседом. Затем решил поехать в гости в соседнее село, однако с управлением не справился. Место ДТП оставил, испугался ответственности.

За оставление места аварии, пишет novostipmr.com, нарушителю грозит штраф, лишение права управления транспортными средствами сроком до 2 лет или арест до 15 суток.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.