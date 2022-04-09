Водитель “под кайфом” спровоцировал два ДТП в столице

Водитель “под кайфом” спровоцировал два ДТП в столице

Правоохранители задокументировали водителя, который спровоцировал два ДТП в столичном секторе Чеканы, находясь под действием наркотиков. 

В полицию поступило сообщение о том, что автомобиль марки Renault спрвоцировал аварию на улице Джинта Латинэ, а через некоторое время и на бульваре Мирча чел Бэтрын. Правоохранители нашли водителя на улице Михай Садовяну и остановили его. В ходе проверки документов он проявлял неадекватное поведение. Предполагается, что он находился под воздействием наркотических средств. 

У нарушителя взяли пробы. Обстоятельства выясняются.

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