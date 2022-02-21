Водитель “под кайфом” пытался провезти через границу наркотики

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Молдаванин был задержан в минувшую субботу в пункте пропуска “Паланка”.

На КПП подъехал 40-летний житель столицы за рулём автомобиля Lexus. При досмотре у мужчины обнаружили три пакетика с десятью граммами порошкообразного вещества – предположительно, кокаином. Помимо этого, правоохранители нашли 2 грамма вещества, похожего на героин.

Наркотики и автомобиль, которым мужчина управлял в состоянии наркотического опьянения, были изъяты. Гражданина задержали на 72 часа. Обстоятельства инцидента выясняются.

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