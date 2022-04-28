Водитель «под градусом» въехал в ворота жилого дома

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«Пьяное» ДТП произошло на днях в Бендерах. Volkswagen выехал за пределы проезжей части и врезался в ворота частного дома.

На место прибыли сотрудники ГАИ. От 51-летнего водителя исходил запах алкоголя, но от прохождения освидетельствования мужчина отказался.

Нарушителю грозит лишение водительского удостоверения и штраф, пишет mvdpmr.org. Мужчине также предстоит отремонтировать повреждённые ворота.

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