Водитель “под градусом” устроил аварию: ему грозят штраф и лишение прав

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ДТП произошло в селе Красная Горка.

Volkswagen на грунтовой дороге врезался в припаркованную у частного дома Toyota. На этом 55-летний водитель не остановился, поехал дальше и врезался в столб, а после скрылся с места ДТП. До дома не доехал 100 метров, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Правоохранители догнали и задержали мужчину. Он был пьян, что подтвердило медосвидетельствование.

Инспекторам житель села Красная Горка рассказал, что отдыхал в компании, выпили две бутылки водки на троих. После застолья поехал домой. С места аварии скрылся, так как боялся ответственности.

За данное нарушение, а также езду “под градусом” в отношении водителя составлены два админпротокола. Ему предстоит заплатить немалый штраф. Также ему грозит лишение водительских прав на срок до двух лет, а ещё ремонт чужой машины и электроопоры. Ведётся разбирательство.

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