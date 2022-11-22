Водитель отвлёкся: рыбничанка серьёзно пострадала в ДТП с автобусом

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Авария произошла в Рыбнице. Женщина переходила дорогу по “зебре”, когда её сбил автобус.

Со слов водителя, он на мгновение отвлёкся от дороги, а когда заметил человека, было поздно. 51-летнюю женщину доставили в реанимационное отделение. У пострадавшей серьёзные травмы головы. Её состояние врачи оценивают как тяжёлое, пишет mvdpmr.org.

Предварительно, 54-летний водитель находился за рулём в трезвом виде. Автоинспекторы проводят разбирательство.

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