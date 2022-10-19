Водитель незаконно пересёк молдавскую границу: нарушителя задержали

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Сотрудники Пограничной полиции разоблачили гражданина, незаконно въехавшего в Молдову.

Пограничники получили информацию от украинских коллег о наличии автомобильных следов в приграничной зоне, ведущих из Украины в Молдову. В ходе розыскных мероприятий был задержан водитель BMW с российскими номерами.

Гражданин рассказал, что пересёк границу через Приднестровье. Однако из информации украинских коллег стало ясно, что законно из соседней страны он не выезжал.

Пограничная полиция продолжает расследовать инцидент.

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