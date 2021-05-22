Водитель не заметил пешехода: мужчина погиб, попав под колёса авто

Водитель не заметил пешехода: мужчина погиб, попав под колёса авто

Управляя автомобилем Dacia, 37-летний бендерчанин совершил наезд на мужчину, который передвигался по проезжей части. Водитель сразу вызвал “скорую”.

Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали, пишет mvdpmr.org. У него диагностировали ушиб головного мозга, тяжёлую черепно-мозговую травму, мозговую кому, а также переломы нескольких рёбер и ноги. Несмотря на усилия, приложенные врачами, 22-летнего пациента спасти не удалось.

По словам водителя, пешеход находился посередине дороги в тёмной одежде и был незаметен. По факту ДТП проводится проверка.

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