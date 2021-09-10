В результате аварии на трассе пострадали двое взрослых и двое детей

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У села Кошкодень Сынжерейского района столкнулись автомобили Ford и Dacia.

66-летний водитель Ford Fiesta не уступил дорогу Dacia Sandero, за рулём которого был 32-летний мужчина. В салоне последнего авто находились пять пассажиров, пишет deschide.md. В результате столкновения двум взрослым, а также несовершеннолетним 4 и 13 лет понадобилась госпитализация.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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