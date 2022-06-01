Водитель не уступил дорогу: в аварии пострадала девушка-пассажир

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ДТП произошло на перекрёстке в Бендерах.

Водитель автомобиля Skoda, 18-летний молодой человек, не выполнил требование знака «Уступите дорогу». Произошло столкновение с такси Toyota, которое двигалось по главной дороге.

В момент аварии в салоне Skoda находилась 18-летняя пассажирка. Её доставили в больницу с ушибами лица и грудной клетки, пишет mvdpmr.org.

Автоинспекторам предстоит разобраться в деталях произошедшего.

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