Не справился с управлением: машина угодила в озеро (ВИДЕО)

Не справился с управлением: машина угодила в озеро (ВИДЕО)

Двигаясь по трассе, мужчина не справился с управлением, съехал в кювет, а потом и в озеро. Инцидент произошел сегодня утром в Комратском районе.

Как пишет echipa.md, автомобиль занесло на участке дороги, где велись ремонтные работы. На подмогу подоспела патрульная бригада, которая находилась поблизости от места аварии.

26-летний водитель не пострадал. Автомобиль вытащили из озера на дорогу, пишет источник.

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