Водитель, насмерть сбивший ребёнка в столице, проведёт 3 года за решёткой

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Водитель, который насмерть сбил ребёнка возле кишинёвского аэропорта, был приговорён к 3 годам лишения свободы. Полтора года он проведёт в пенитенциарном учреждении закрытого вида, затем последует испытательный срок. В случае если в течение 4 лет подсудимый не совершит новое преступление, то он будет освобождён от отбывания второй части наказания.

Прокуроры считают приговор слишком мягким и намерены оспорить его в Апелляционной палате.

Напомним, что авария произошла в декабре прошлого года. Автомобиль, которым управлял 22-летний молодой человек, сбил 10-летнего мальчика, когда тот переходил улицу по пешеходному переходу. Ребёнка доставили в больницу для оказания медицинской помощи, однако в результате полученных травм мальчик скончался. Сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель ехал со скоростью 85 км/ч.

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