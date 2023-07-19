Водитель намеревался завезти в Молдову краденые велосипеды

Водитель намеревался завезти в Молдову краденые велосипеды

На погранпереходе “Леушены” сотрудники Пограничной полиции конфисковали партию велосипедов без документов о происхождении.

На въезде в страну пограничники остановили автобус с прицепом. Водитель перевозил четыре велосипеда, на которые не смог предъявить документы. Как выяснилось, транспортные средства были украдены во Франции.

До выяснения обстоятельств велосипеды были изъяты.

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