Водитель мотоцикла госпитализирован после ДТП в Сороках

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Авария произошла накануне в селе Черлина Сорокского района.

В результате ДТП пострадал 25-летний водитель мотоцикла Viper. По неустановленной пока причине он не справился с управлением, в результате чего мотоцикл вылетел с трассы и перевернулся, передаёт pulsmedia.md.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован в бессознательном состоянии. Обстоятельства аварии выясняются.

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