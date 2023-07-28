Водитель мотоцикла госпитализирован после ДТП в Сороках

Авария произошла накануне в селе Черлина Сорокского района.
В результате ДТП пострадал 25-летний водитель мотоцикла Viper. По неустановленной пока причине он не справился с управлением, в результате чего мотоцикл вылетел с трассы и перевернулся, передаёт pulsmedia.md.
Мужчина получил травмы и был госпитализирован в бессознательном состоянии. Обстоятельства аварии выясняются.
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