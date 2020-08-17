Водитель мопеда попал в больницу после столкновения с легковушкой

Водитель мопеда попал в больницу после столкновения с легковушкой

ДТП произошло этим утром в Рыбнице. На дороге столкнулись автомобиль Opel Astra и мопед.

Мопедист ехал вдоль бордюра. В попутном направлении двигался Opel. Водитель автомобиля пошёл на обгон: в тот момент начал поворачивать и водитель двухколёсного транспорта. Автолюбитель пытался уйти от столкновения, но ему, пишет mvdpmr.org, не удалось.

37-летний водитель авто пояснил, что мопедист начал движение, не включив указатель поворота. 32-летний пострадавший был доставлен в районную больницу в тяжёлом состоянии.

Предварительно оба водителя были трезвы. Степень вины каждого из участников ДТП предстоит выяснить автоинспекторам.

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