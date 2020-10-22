Купил права и возил пассажиров: владельца микроавтобуса поймали на границе

Купил права и возил пассажиров: владельца микроавтобуса поймали на границе

Речь идёт о 36-летнем водителе рейса Кишинёв-Германия. Признаки фальсификации в документе обнаружили пограничники КПП “Албица”. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции Румынии, мужчина предъявил выданное молдавскими властями водительское удостоверение категорий “B”, “C”, “D”,  “BE”, “CE” и “DE”. В результате проверки было установлено, что на самом деле у мужчины нет ни одной категории прав, передаёт publika.md.

По данному факту инициировано расследование. Нарушителю грозит штраф.

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