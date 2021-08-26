Водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в стену дома: есть пострадавшие

Водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в стену дома: есть пострадавшие

ДТП произошло накануне в Тирасполе. В районе перекрёстка улиц Одесской и Мира водитель маршрутки № 8 не справился с управлением и врезался в стену жилого дома.

С места аварии в больницу увезли 69-летнюю пассажирку. У неё диагностирован закрытый перелом предплечья. Ещё одна женщина, 28 лет, получила ушибы, от госпитализации она отказалась, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Водитель и остальные пассажиры не пострадали. По факту дорожной аварии ведётся разбирательство.

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