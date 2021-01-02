Водитель-лихач врезался в остановку в Каушанах, погибла пассажирка

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Трагедия произошла в новогоднюю ночь в селе Чуфлешть. За рулём машины марки BMW находился пьяный водитель. В результате ДТП скончалась женщина.

По данным местной полиции, зарегистрированный в Германии BMW ехал на высокой скорости по центральной улице села. Не справившись с управлением, водитель врезался в остановку общественного транспорта, передаёт deschide.md.

В результате ДТП пострадала 43-летняя женщина. Её доставили в районную больницу, однако врачам не удалось её спасти. Женщина умерла утром 1 января в реанимации.

Водитель находился в нетрезвом состоянии. В выдыхаемом им воздухе содержалось 0,74 мг/л алкоголя. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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