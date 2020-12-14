Водитель-лихач врезался в дерево и получил тяжёлые травмы (ФОТО)

Водитель-лихач врезался в дерево и получил тяжёлые травмы (ФОТО)

Авария произошла этим утром в Чимишлийском районе.

Как передаёт deschide.md, 35-летний водитель Ford Fusion ехал с превышением скорости. На опасном повороте он не справился с управлением,  слетел на обочину и врезался в дерево.

Мужчину доставили в больницу с множественными травмами. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

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