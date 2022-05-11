В Дубоссарах мужчина сел за руль без прав и устроил аварию

В Дубоссарах мужчина сел за руль без прав и устроил аварию

ДТП произошло накануне.

Водитель Opel не уступил дорогу мотоциклу Mustang. Произошло столкновение. Транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В ходе разбирательства инспекторы выяснили: мужчина за рулём легковушки был без водительских прав. Более того, он их никогда не получал.

Житель Дубоссар привлечён к админответственности.

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