В Дубоссарах мужчина сел за руль без прав и устроил аварию

0

ДТП произошло накануне.

Водитель Opel не уступил дорогу мотоциклу Mustang. Произошло столкновение. Транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В ходе разбирательства инспекторы выяснили: мужчина за рулём легковушки был без водительских прав. Более того, он их никогда не получал.

Житель Дубоссар привлечён к админответственности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.