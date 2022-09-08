Водитель из Молдовы врезался в микроавтобус в Румынии: пострадали 15 человек

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ДТП произошло сегодня в городе Шивица округа Галац. Автоцистерна, за рулём которой находился гражданин Молдовы, врезалась в микроавтобус с 15-ю пассажирами.

По данным местных СМИ, автоцистерна была пустой. 30-летний водитель из Молдовы врезался сзади в микроавтобус, в котором находились 15 пассажиров. В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Все пассажиры, включая 7 несовершеннолетних, получили травмы и были доставлены в больницу, передает realitatea.md.

Полиция установила, что оба водителя были в трезвом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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