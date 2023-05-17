Водитель-иностранец пересекал молдавскую границу с купленными правами

Водитель-иностранец пересекал молдавскую границу с купленными правами

К пункту пропуска “Леушены-Албица” подъехала машина, за рулём которой находился 38-летний гражданин Украины. Мужчина направлялся в Румынию.

В ходе проверок выяснилось, что водительское удостоверение, выданное украинскими властями, не соответствует подлинному. Гражданин признался, что купил документ за 150 долларов.

Сомнительные права изъяли и направили на экспертизу.

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