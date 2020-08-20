Водитель-иностранец дважды предъявил молдавским пограничникам поддельные права

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За последние 10 дней сотрудники Пограничной полиции выявили 10 поддельных документов. В 7 случаях это были водительские права.

Так, накануне на контрольно-пропускном пункте “Тудора” у гражданина Российской Федерации обнаружили 2 водительских удостоверения с явными признаками подделки. Дополнительная проверка подтвердила опасения пограничников. 35-летний водитель признался, что оформлял права через посредников за вознаграждение.

Обстоятельства инцидента выясняются. Документы были изъяты и отправлены на экспертизу.

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