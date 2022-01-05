Авария на автодороге Тирасполь-Каменка: есть пострадавшие

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ДТП произошло сегодня утром за селом Гидирим. За рулём Opel находился мужчина 1980 года рождения. В салоне три пассажира: две женщины и мужчина. Все жители Бендер.

Водитель легковушки рассказал сотрудникам ГАИ: КАМАЗ, который ехал впереди, начал разворот, затем приостановился у обочины, а после без указателя поворота стал выезжать на трассу. Мужчина принял решение объехать грузовик, однако на встречке была машина. Он нажал на тормоза, попытался вернуться на свою полосу, но не успел. В итоге легковушка врезалась в сцепное устройство КАМАЗа. Очевидцы ДТП и водитель грузовика помогли выбраться пострадавшим из авто, вызвали скорую и ГАИ.

Пассажирам – мужчине и женщине госпитализация не потребовалась. У них незначительные ушибы. Водителя легковушки госпитализировали в реанимационное отделение. У него перелом костей черепа и внутримозговая гематома. Ещё одна пассажирка госпитализирована в хирургию Рыбницкой ЦРБ. У неё перелом носа, ушиб поясницы, черепно-мозговая травма.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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