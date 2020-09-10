Водитель и пешеход пострадали в ДТП в Рыбнице

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Мотоциклист совершил наезд на человека. Инцидент произошёл накануне.

Жительница села переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. 28-летний водитель начал тормозить, но избежать столкновения не удалось. От места столкновения мужчина откатился примерно на 70 метров, мотоцикл Honda оказался на 126 метров дальше.

Участников ДТП доставила в больницу бригада скорой медицинской помощи. У 27-летней женщины медики диагностировали оскольчатый перелом обеих костей левой голени со смещением, открытый перелом костей носа и сотрясение головного мозга. Она госпитализирована в травматологическое отделение районной больницы. Водитель отделался ушибами, госпитализация ему не понадобилась.

Транспортное средство получило механические повреждения и помещено на штрафную площадку. Правоохранители разбираются в случившемся, пишет mvdpmr.org.

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