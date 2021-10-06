Водитель и пассажир пострадали по вине невнимательного автовладельца

Водитель и пассажир пострадали по вине невнимательного автовладельца

На перекрёстке в Тирасполе накануне произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель автомобиля Honda не выполнил требование дорожного знака «Движение без остановки запрещено». По главной дороге в то время ехала Lada. Произошло столкновение.

В момент ДТП в салоне Lada находилась 40-летняя женщина. От удара она потеряла сознание. Её и 29-летнего водителя с травмами доставили в больницу, пишет mvdpmr.org.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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