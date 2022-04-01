Водитель грузовика попался на границе с поддельными правами

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Мужчина купил удостоверение за 9000 украинских гривен. Фальшивку выявили на границе. На имя нарушителя возбуждено уголовное дело.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, инцидент произошёл накануне на КПП “Тудора-Староказачье”. К линии контроля подъехал грузовик, за рулём которого находился 36-летний гражданин Украины. Он направлялся в Кишинёв. Во время проверки выяснилось, что его водительское удостоверение фальшивое.

Нарушитель заявил, что получил права через знакомых. Заплатил за них 9000 гривен. Кроме категорий, которые у него уже были, ему добавили дополнительные, однако оказалось, что документ подделан.

Все обстоятельства выясняются.

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