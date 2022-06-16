Водитель грузовика ответит в суде за контрабанду табака и анаболиков

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам привлекла к ответственности водителя грузовика, который в ноябре прошлого года пытался незаконно вывезти из страны товары на сумму более 1,2 млн леев.

Контрабанда была спрятана в запасном колесе. В тайнике таможенники обнаружили почти 90 килограммовых пачек табака для кальяна, а также большое количество анаболиков и иных медикаментов.

Транспортное средство и товар были конфискованы. 37-летнему водителю грозит лишение свободы на срок от 4 до 10 лет.

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