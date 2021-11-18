Водитель грузовика из Молдовы попал в аварию в Италии

Смертельное ДТП с участием гражданина Молдовы произошло накануне в провинции Реджо-Эмилия.
По данным итальянской прессы, 86-летний водитель автомобиля столкнулся с грузовиком, которым управлял 30-летний молдаванин. Из-за множественных травм пожилой итальянец скончался до приезда “скорой”, передаёт publika.md.
Уроженец Молдовы не пострадал, все обстоятельства происшествия выясняются.
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