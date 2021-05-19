Водитель фуры “столкнул” трактор в кювет при обгоне

Водитель фуры “столкнул” трактор в кювет при обгоне

Авария с участием трактора МТЗ-82 и грузового автомобиля Renault произошла на 38-м км дороги Тирасполь – Каменка.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, 39-летний водитель фуры не справился с управлением при обгоне трактора и совершил касательное столкновение с его прицепом, в результате чего трактор выбросило в кювет. Транспортные средства получили механические повреждения.

59-летний тракторист и водитель грузовика не пострадали. Обстоятельства аварии выясняются.

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