Водитель-дебошир предстанет перед судом за насилие в отношении автоинспектора

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Ночью 8 июля автоинспекторы обратили внимание на автомобиль, который резко маневрировал по проезжей части. Правоохранители стали преследовать. Водитель остановил автомобиль и попытался скрыться, но его догнали.

От 45-летнего жителя Бендер исходил резкий запах алкоголя. На просьбу предъявить документы он отреагировал агрессивно, стал выражался нецензурно в адрес правоохранителей и дёргал за форменную одежду. Мужчина вёл себя дерзко и неадекватно, в связи с чем потребовалась помощь ещё одного экипажа ДПС.

В салоне служебного автомобиля, пишет novostipmr.com, дебошир нанёс одному из сотрудников милиции телесное повреждение. Уголовное дело по факту применения им насилия в отношении представителя власти направлено в суд.

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