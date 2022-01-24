Водитель BMW и его попутчица госпитализированы после ДТП в Приднестровье

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Авария произошла накануне недалеко от клеверного моста. Парень 24 лет за рулём BMW ехал в сторону Тирасполя. В селе Ташлык взял попутчицу – 19-летнюю девушку.

Проехав клеверный мост, водитель увидел, что на встречной полосе один автомобиль обгоняет другой. Водитель BMW решил перестроиться правее, чтобы не создавать помех. Однако не убедился в безопасности манёвра и потерял контроль над управлением.

Автомобиль занесло сначала в одну сторону, затем в другую. Он выехал за пределы проезжей части, по пути сбив железобетонный столб. На место ДТП очевидцы вызвали “скорую” и правоохранителей, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Водителя и пассажирку доставили в лечгородок. Девушку с тяжёлыми травмами госпитализировали в реанимационное отделение. Молодой человек госпитализирован в отделение смешанной травмы.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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