Водитель без прав протаранил столб. Сам цел, а двое пассажиров – в больнице

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Серьёзная авария произошла сегодня в Дубоссарах. 20-летний водитель автомобиля BMW проигнорировал требование дорожного патруля остановиться.

Мужчина попытался скрыться, но не справился с управлением и совершил наезд на железобетонный столб, пишет mvdpmr.org. Водитель не пострадал, а его пассажиров – 27-летнего мужчину и девушку 17 лет – увезли в больницу. Мужчина в тяжёлом состоянии в реанимации. У девушки – черепно-мозговая травма, переломы, ушибы и ссадины.

Как установили автоинспекторы, управлявший автомобилем никогда не получал водительского удостоверения. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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