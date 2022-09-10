Водитель без прав погиб в ДТП в Дубоссарах

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Смертельная авария произошла сегодня утром.

32-летний мужчина без водительских прав не справился с управлением и выехал на встречку. Информацию подтвердила пресс-секретарь инспектората полиции Дубоссар Елена Бэетрэу, пишет realitatea.md.

– Водитель автомобиля Rover в результате полученных травм скончался на месте. Водитель Dacia Duster и его пассажир доставлены в больницу, – рассказала Бэетрэу.

Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства инцидента выясняются.

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