Водитель автобуса контрабандой пытался ввезти в страну б/у запчасти на 100 тысяч леев

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Сотрудники Пограничной полиции остановили автобус с пассажирами, который направлялся в Кишинёв. Во время обыска в транспортном средстве были обнаружены б/у автозапчасти, ввезённые в страну незаконно. Инцидент произошёл неподалёку от КПП “Леушень”.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, автобус марки Volvo совершал международные пассажирские перевозки. Во время проверки транспортного средства пограничники нашли автомобильные фары, покрышки и 4 батареи для электромобилей. У водителя не было документов на этот товар. Он объяснил правоохранителям, что соотечественник попросил его доставить запчасти в Кишинёв.

Найденное было изъято. Обстоятельства инцидента выясняются.

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