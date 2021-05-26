Водитель автобуса контрабандой пытался ввезти в страну б/у запчасти на 100 тысяч леев

Водитель автобуса контрабандой пытался ввезти в страну б/у запчасти на 100 тысяч леев

Сотрудники Пограничной полиции остановили автобус с пассажирами, который направлялся в Кишинёв. Во время обыска в транспортном средстве были обнаружены б/у автозапчасти, ввезённые в страну незаконно. Инцидент произошёл неподалёку от КПП “Леушень”. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, автобус марки Volvo совершал международные пассажирские перевозки. Во время проверки транспортного средства пограничники нашли автомобильные фары, покрышки и 4 батареи для электромобилей. У водителя не было документов на этот товар. Он объяснил правоохранителям, что соотечественник попросил его доставить запчасти в Кишинёв.

Найденное было изъято. Обстоятельства инцидента выясняются.

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