Водитель авто с иностранными номерами спровоцировал ДТП и уехал: его разыскивает полиция

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Нарушение правил во время обгона привело к тому, что пострадали невинные люди. Полиция разыскивает водителя автомобиля с иностранными номерами, который спровоцировал ДТП вблизи села Кирсово.

Авария случилась этим утром. Как рассказали очевидцы, водитель автомобиля марки Opel Astra с иностранными номерными знаками решил обогнать сразу четыре машины. Однако, не успевая завершить манёвр, спровоцировал на резкое торможение ехавший навстречу автомобиль, тоже марки Opel. В результате машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась.

При этом водитель, спровоцировавший аварию, продолжил движение и скрылся с места преступления. Теперь его разыскивают сотрудники полиции, передаёт gagauzinfo.md.

К счастью, в результате ДТП серьёзно никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.

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