Водитель авто с иностранными номерами спровоцировал ДТП и уехал: его разыскивает полиция

Нарушение правил во время обгона привело к тому, что пострадали невинные люди. Полиция разыскивает водителя автомобиля с иностранными номерами, который спровоцировал ДТП вблизи села Кирсово.
Авария случилась этим утром. Как рассказали очевидцы, водитель автомобиля марки Opel Astra с иностранными номерными знаками решил обогнать сразу четыре машины. Однако, не успевая завершить манёвр, спровоцировал на резкое торможение ехавший навстречу автомобиль, тоже марки Opel. В результате машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась.
При этом водитель, спровоцировавший аварию, продолжил движение и скрылся с места преступления. Теперь его разыскивают сотрудники полиции, передаёт gagauzinfo.md.
К счастью, в результате ДТП серьёзно никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.
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Номера иностранные и машина тоже,а водитель молдавский. Вот вам и ответ на любой вопрос. К сожалению,в Молдове недисциплинированных водителей почти на каждые сто метров хватает сполна. Я не знаю почему мы не дорожим не своей,не чужой жизни. Неужели мы такие тупые???