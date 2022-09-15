Вода в большинстве колодцев Молдовы не соответствует санитарным нормам

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Вода из колодцев Молдовы на 97% не соответствует санитарным нормам. Это установило Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) в рамках мониторинга, проведенного специалистами в прошлом году.

Как сообщили в НАОЗ, изученные специалистами образцы оказались несоответствующими из-за повышенного содержания нитратов, железа, фтора, а также таких некоторых микробиологических показателей, как кишечная палочка (Escherichia Coli) и кишечные энтерококки, передает moldpres.md.

Результаты проведенных лабораторных проверок свидетельствуют, что доля проб, взятых из сельских водопроводов, не соответствующих санитарным нормам, составила в 2021 г. 60% по химическим показателям по сравнению с 2020 г. — 57,7% и 2019 г. — 58,7% и 30% — по микробиологическим показателям.

В некоторых районах в прошлом году не было обнаружено превышение химических загрязнителей в воде колодцев (Яловенский, Басарабяский и Вулканештский районы). В районе Анений Ной, Дрокиевском, Теленештском, Унгенском районах вода более загрязнена по сравнению с другими районами страны, особенно по содержанию нитратов.

Качество питьевой воды централизованной системы водоснабжения городских водопроводов характеризуется следующими показателями по сравнению с предыдущими годами: по химическим показателям доля проб, не соответствующих санитарным нормам, составила в 2021 г. 16%, в 2020 г. — 17,7%, по химическим и микробиологическим показателям — 7%, в 2020 г. — 32%.

По результатам проведенных анализов, специалисты рекомендуют использовать питьевую воду, подаваемую централизованно, по водопроводам, как более безопасную с точки зрения годности для питья.

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