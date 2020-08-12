Вода до цивилизации доведёт

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О том, что пьют жители Молдовы и почему у нас так много выгребных ям

В конце прошлого года Национальное агентство общественного здоровья обнародовало данные о том, что в Молдове более чем в 75% колодцев вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

Кроме того, после оценки качества воды было подсчитано, что за трёхлетний период в стране зарегистрировали 405 случаев острого отравления пестицидами, из которых 14 привели к смертельному исходу. По словам специалистов, в тех населённых пунктах, где есть доступ к водопроводу, ситуация намного лучше.

Жизнь в сечении трубы

Большая часть из ныне существующих водопроводных систем была построена ещё в советское время. Нельзя сказать, что в годы независимости о них напрочь забыли, но строились они, мягко говоря, нерегулярно. Согласно статистике, в 2019 году протяжённость акведуков и водопроводных сетей общего пользования достигла 14,7 тыс. км, увеличившись по сравнению с 2016 годом на

0,4 тыс. км, или на 10,5%. Сейчас доступ к системе водоснабжения имеют 53 муниципалитета и города и 24 села, что в целом составляет 50,7% населённых пунктов страны. И понятно, что в сельской местности дела с этим вопросом обстоят хуже, чем в городах.

Недавно премьер-министр Молдовы Ион Кику побывал в Хынчештском районе, где ознакомился с деталями внедрения проекта по обеспечению качественной водой 11 населённых пунктов, расположенных в пойме Прута. Работы по строительству водопровода начались ещё в 2013 году, но затем были заморожены и возобновились лишь в начале 2020-го.

– В этом регионе живёт много граждан, у которых нет качественной питьевой воды даже зимой. Мы переживаем засуху, наблюдаем недостаток воды в традиционных источниках. Вода – это жизнь, поэтому правительство уделяет особое внимание таким проектам, – сказал премьер на встрече с сельчанами.

Данное строительство планируют завершить к концу года, в результате доступ к качественной воде получат 20 тысяч человек.

Чем активнее представители органов местной публичной власти, тем больше шансов у населённых пунктов выиграть проект по строительству водопроводных и канализационных сетей.

Плечо донора

Наряду с государственными органами жизнь молдавских граждан помогают улучшить и международные структуры. В 2018 году при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) в Молдове был запущен проект по строительству объектов водоснабжения и канализации (ВСК), а также энергоэффективности в общественных зданиях. Общая стоимость

– €39 800 000, более половины предусмотрено на первую часть проекта.

Заявок на участие поступило множество, что ещё раз подтверждает актуальность проблемы водоснабжения. В итоге были отобраны 10 крупных проектов общей стоимостью более €20 млн, которые будут реализованы на территории всей республики. Сейчас, по словам сотрудников GIZ, проводится тендер между компаниями, которые будут выполнять эти работы.

Планируется примерно с сентября-октября начать строительство, которое должно завершиться к концу 2021 года. Данная акция призвана способствовать повышению качества жизни более 200 тыс. граждан из 25 населённых пунктов. Инфраструктура ВСК включает установку водопроводных труб и резервуаров, станций по очистке воды, очистных сооружений, насосных станций и современного оборудования. Остаётся надеяться, что данный и другие проекты будут реализованы открыто и прозрачно.

Парадоксы юга

Принято считать, что чем дальше на юг, тем меньше воды. Однако цифры говорят о другом. Самый высокий уровень подключения к системе водоснабжения в муниципии Кишинёв – более 88% и в Гагаузии – более 78%, а самый низкий – в северном регионе – 35,5%.

По данным, представленным начальником Главного управления строительства и инфраструктуры АТО Гагаузия Иваном Колиогло, в территориальном разрезе показатели централизованного водообеспечения выглядят следующим образом: в Комратском районе – 87,3%, в Чадыр-Лунгском – 81%, а в Вулканештском – 67,7%. При этом 6 из 26 населённых пунктов обеспечены централизованным водоснабжением в полном объёме. Иная картина наблюдается с подключением населения к канализационным сетям. В целом по региону этот показатель составляет 18,8% и в большей части приходится на города. Из сельских населённых пунктов канализация в большей степени проведена в коммуне Светлый (24,9%) и в селе Буджак (28,4%).

– Работы по строительству водопроводных и канализационных сетей осуществляются ежегодно и довольно активно. Если взять первое полугодие 2020 года, то можно говорить о реализации таких проектов более чем в 10 населённых пунктах, – констатирует Иван Колиогло. – Речь идёт о больших суммах, которые выделяются из центрального бюджета Гагаузии, Экологического фонда и из различных местных и международных проектов. Дальнейшие планы вытекают из Программы Исполнительного комитета Гагаузии на 2019 – 2023 годы и предполагают завершение текущих проектов и реализацию новых. В целом работы по развитию системы водоснабжения и канализации запланированы во всех трёх районах Гагаузии и затронут минимум восемь населённых пунктов.

Лотерейные проекты

К слову, с канализацией дела обстоят неважно по всей республике. Так, на национальном уровне в 2019 году только 40,3% населения были подключены к коммунальной канализационной системе. Понятно, что большая часть водоотводных путей приходится на города – например муниципий Кишинёв охвачен этой услугой на 71,4%. Самые низкие показатели в населённых пунктах юга и севера республики – 5,4% и 4,7% соответственно.

Как уточнил государственный секретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Дорин Андрос, сектор водоснабжения и санитарии финансируется из источников государственного бюджета и при поддержке внешних доноров. Из бюджетов Национального экологического фонда (НЭФ) в течение 2016 – 2019 гг. было запущено 306 проектов в области водоснабжения и канализации. На эти цели на 2020 – 2022 годы запланировано направить около 600 млн леев из НЭФ и 291 млн леев из Национального фонда регионального развития (НФРР).

– На 2020 год бюджет НЭФ предусматривает около 185 млн леев для проектов в области решения экологических проблем, связанных с устойчивым развитием систем водоснабжения, канализации и очистки сточных вод. Около 125 проектов этой категории в настоящее время находятся на стадии реализации. Согласно регламенту НЭФ, бенефициар проекта покрывает не менее 15% его общей стоимости, – поясняет Дорин Андрос. – Деятельность местной публичной власти важна при разработках заявок на проектные предложения, финансируемые из всех фондов. Представители внешних доноров ценят инициативу примаров. Чем активнее органы местной публичной власти, тем больше шансов у населённых пунктов выиграть проект по строительству водопроводных и канализационных сетей.

В общем, тут как в лотерее: чтобы выиграть, надо участвовать. Все планы, связанные с обсуждаемой темой, переплетаются с реализацией Стратегии водоснабжения и водоотведения на 2014 – 2030 годы. Следует предположить, что если всё у нас будет хорошо, то к указанному сроку мы решим большинство вопросов как с обеспечением населения качественной водой, так и с её эвакуацией после использования. И когда мы поменяем выгребные ямы на канализационные системы, тогда сделаем уверенный шаг навстречу цивилизации.

Комментарий

Докопаться до глубин

Иван Остафичук, примар с. Купчин Единецкого района:

– В нашу примэрию входят прилегающие сёла Кюрт и Кетрошика. Когда-то местный водопровод принадлежал консервному заводу, после ряда реформ он перешёл к «Апэ-канал Единцы». Специалисты давно ставят под сомнение качество очистки воды, обращают внимание на большие потери при транспортировке. При этом вместе с канализацией за один кубометр воды жители платят более 37 леев.

Водопроводная вода у нас есть во всех населённых пунктах, но она очень грязная. При этом в старых шахтах, где раньше добывали щебень, имеется огромный резервуар чистейшей воды, которой хватит и для экономических агентов. Правда, в ней немного повышено содержание кальция. Однако если её пропустить через специальный фильтр, наши люди будут пить почти родниковую воду. Вот только проблема в том, что эти фильтры очень дорогие и не по карману местному бюджету. Что касается канализационных систем, то они проложены только в центре города. Мы никогда самостоятельно не осилим реализацию проекта водоотведения. Думаю, этот вопрос должен решаться на государственном уровне.

Наталья Устюгова